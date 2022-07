Spezia, Caldara già in campo con i liguri: il Milan concede il via libera

Mattia Caldara, nonostante la mancanza di ufficialità, è sceso in campo con lo Spezia. Il Milan ha dato il via libera

Milan e Spezia hanno trovato un accordo per il passaggio di Mattia Caldara ai liguri sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Anche in mancanza di ufficialità, oggi il difensore è sceso in campo in amichevole con la squadra di Gotti, visto che i rossoneri hanno concesso il via libera senza problemi.