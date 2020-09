Spezia, Chabot per la difesa: ipotesi prestito dalla Sampdoria

Lo Spezia si muove per Julian Chabot della Sampdoria: il difensore tedesco potrebbe trasferirsi in prestito

Julian Chabot, difensore tedesco arrivato nel 2019, non sta trovando molto spazio alla Sampdoria. Nelle gerarchie di Claudio Ranieri, il centrale classe 1998 sembrerebbe la quarta scelta dopo Yoshida, Colley e Tonelli. Per questo motivo, un prestito in serie A sarebbe la soluzione migliore sia per il giocatore che per la società blucerchiata.

Lo Spezia di Italiano, appena promosso in serie A, è alla ricerca di un difensore centrale e, secondo Sky Sport, il club ligure avrebbe chiesto in prestito alla Sampdoria proprio Chabot. La trattativa sarebbe già ben avviata, tanto che l’allenatore degli spezzini conta di avere il tedesco a disposizione già per la partita di domenica contro il Sassuolo.