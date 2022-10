Spezia, Gotti: «La sconfitta mi fa arrabbiare. Non mi frega del possesso palla»

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato dopo la sconfitta della formazione ligure contro la Salernitana

Luca Gotti ha parlato a Dazn dopo Salernitana-Spezia.

LE PAROLE – «Non me ne frega nulla del possesso palla, a me importa come si tiene il campo. Mi interessa che nel primo tempo facciamo una partita di ottimo livello, poi al primo tiro dopo tre minuti nella ripresa va all’incrocio e cambia tutto. Il dato sul possesso palla non mi dà nulla. C’è bisogno di maggiore tutto, ma abbiamo calciato quando non dovevamo e viceversa. Se non fai gol non sei bravo. Sono molto arrabbiato, anche perchè se si perde la colpa è del tecnico».