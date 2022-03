Ecco i convocati dello Spezia di Thiago Motta per la sfida contro la Juventus

Sono ventitré i convocati dello Spezia per la sfida di domani contro la Juventus. Thiago Motta perde anche M’Bala Nzola per infortunio, oltre a Jacopo Sala e agli squalificati Kiwior e Amian. Rientrano in lista, invece, il centrocampista Sher, Pordgoreanu e e Rey Manaj. Ecco la lista:

PORTIERI: Provedel, Zoet, Zovko.

DIFENSORI: Hristov, Reca, Bastoni, Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bertola.

CENTROCAMPISTI: Bourabia, Kovalenko, Podgoreanu, Maggiore, Sher, Agudelo, Nguiamba.

ATTACCANTI: Manaj, Verde, Gyasi, Antiste, Strelec.