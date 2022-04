Conferenza stampa Thiago Motta: «Contro la Lazio al 200%. Allegri? Lo ringrazio»

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio. Le sue dichiarazioni:

LAZIO – «Sono una grande squadra che lotta per l’Europa e noi dovremo giocare al 200%. Quella dell’andata è una partita del passato. Non ci sono scuse e la più importante affrontare quella di sabato. Sanno bene cosa vogliono sia in fase difensiva e sia in quella offensiva. Idee chiare e senza mai buttare la palla. ».

ERRORI PORTIERI – «Dipende dalla filosofia della squadra. Potremmo star qui a parlare di tante cose. Il calcio è libero e ognuno ha il suo modo di fare»

SPEZIA – «Dobbiamo dare sempre il massimo, rispettare avversari e il calcio, entrando in campo per dare il massimo possibile per il massimo risultato. Nel calcio niente è scontato e sicuro. Faremo del nostro meglio fino alla fine».

ALLEGRI – «Lo ringrazio per i complimenti, fanno sempre piacere».