Spezia, due nomi pronti per il post Thiago Motta dovesse fallire contro l’Hellas Verona

Aleggiano ancora dubbi su Thiago Motta, per la conferma c’è fino alla sfida contro l’Hellas Verona, ma restano in lizza due nomi per sostituirlo

Thiago Motta dovrebbe essere confermato come allenatore dello Spezia. Secondo l’ANSA, il tecnico avrebbe incassato la fiducia della società ad interim. Il tecnico sarà in panchina al rientro in campo contro l’Hellas Verona.

Circolano, però, anche due nomi pronti a sostituirlo in caso di passo falso. Rolando Maran e Davide Nicola, sarebbero i due allenatori osservati dalla società ligure.