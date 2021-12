Spezia, Thiago Motta resta in bilico: spunta un nuovo nome

Dopo il no di Giampaolo, la posizione di Thiago Motta allo Spezia è sempre in bilico. Spunta anche un nuovo nome

Nonostante la vittoria contro il Napoli, lo Spezia avrebbe comunque preso la decisione di esonerare Thiago Motta. Il club ligure ha però incassato il no secco di Marco Giampaolo, e l’alternativa Maran non convince. Così la famiglia Platek starebbe pensando anche di dare fiducia all’italo-brasiliano, riconoscendogli il lavoro fatto in un momento di grande difficoltà per il club.

Il nome nuovo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Davide Nicola che quando è subentrato a stagione in corso ha sempre fatto bene riuscendo spesso a raggiungere i risultati richiesti.