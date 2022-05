Spezia, Thiago Motta: «Salvezza meritata. PSG? Ecco a cosa penso»

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato dopo la fine della stagione per la squadra ligure: le sue dichiarazioni

Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo Spezia-Napoli.

SALVEZZA MERITATA – «Tutti gli elogi fanno sempre piacere. Avere il privilegio di far parte di questo gruppo e terminare la stagione contro una grandissima squadra è una festa per tutti e credo sia meritata».

BLOCCO DEL MERCATO – «E’ stato uno stimolo in più, la forza del gruppo è stata determinante con i ragazzi che si sono aiutati anche nei momenti difficili. Sono molto soddisfatto».

PSG – «Non è la prima volta e non sarà l’ultima che circolano voci. Voglio prendermi qualche giorno per stare con la mia famiglia, poi parlerò con la dirigenza. Oggi è la festa della società, un momento speciale per noi».