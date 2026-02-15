Connect with us
Spinazzola riscrive una statistica dopo il gol in Napoli Roma: l’esterno sulle orme di Totti, De Rossi e Insigne! Cosa ha fatto al Maradona

Published

22 minuti ago

on

By

spinazzola

Spinazzola ha riscritto una statistica dopo il gol realizzato in Napoli Roma: cosa ha fatto al Maradona, tutti i dettagli

Il “Derby del Sole” regala spettacolo, emozioni e statistiche da consegnare agli annali. Il big match termina 2-2. In mezzo allo show di Malen, brilla la perla di Leonardo Spinazzola.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il gol dell’ex e la statistica Opta

L’esterno di Foligno ha trovato il momentaneo pareggio con una conclusione che non ha lasciato scampo a Svilar. Un gol che iscrive Spinazzola in un club ristrettissimo e prestigioso.

Secondo i dati riportati da Opta, nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07), Spinazzola è solo il quarto giocatore italiano a segnare dalla distanza in una sfida tra Napoli e Roma. L’esterno della Nazionale raggiunge così tre mostri sacri del calcio italiano:

  • Daniele De Rossi (a segno nel 2007)
  • Francesco Totti (nel 2009)
  • Lorenzo Insigne (nel 2020)
