Spinazzola riscrive una statistica dopo il gol in Napoli Roma: l’esterno sulle orme di Totti, De Rossi e Insigne! Cosa ha fatto al Maradona
Spinazzola ha riscritto una statistica dopo il gol realizzato in Napoli Roma: cosa ha fatto al Maradona, tutti i dettagli
Il “Derby del Sole” regala spettacolo, emozioni e statistiche da consegnare agli annali. Il big match termina 2-2. In mezzo allo show di Malen, brilla la perla di Leonardo Spinazzola.
Il gol dell’ex e la statistica Opta
L’esterno di Foligno ha trovato il momentaneo pareggio con una conclusione che non ha lasciato scampo a Svilar. Un gol che iscrive Spinazzola in un club ristrettissimo e prestigioso.
Secondo i dati riportati da Opta, nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07), Spinazzola è solo il quarto giocatore italiano a segnare dalla distanza in una sfida tra Napoli e Roma. L’esterno della Nazionale raggiunge così tre mostri sacri del calcio italiano:
- Daniele De Rossi (a segno nel 2007)
- Francesco Totti (nel 2009)
- Lorenzo Insigne (nel 2020)