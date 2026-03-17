Sporting Bodo Glimt 5-0: rimonta epica dei portoghesi, qualificazione ai quarti centrata ai supplementari! Cosa è successo

Sporting Bodo Glimt 5-0: rimonta epica dei portoghesi, che volano ai quarti di finale di Champions League al termine di una prestazione eroica

Doveva essere la partita perfetta, e così è stata. Di fronte al proprio pubblico, lo Sporting ha dominato la gara di ritorno dal primo all’ultimo minuto, annullando completamente il Bodo Glimt e rendendo vano il largo vantaggio accumulato dagli ospiti nella sfida di andata. Sotto la direzione dell’arbitro svizzero Sandro Scharer, i lusitani hanno messo in campo un forcing asfissiante.

I tempi regolamentari: la rincorsa verso il pareggio

Fin dalle prime battute, il portiere ospite Nikita Haikin è stato chiamato agli straordinari per arginare le offensive biancoverdi. Il muro del Bodo/Glimt crolla però al 34′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Trincao, Goncalo Inacio prende il tempo a tutti e sblocca il risultato con un preciso colpo di testa.

Nella ripresa, il copione non cambia e lo Sporting continua a spingere sull’acceleratore. Al 61′ arriva il meritato raddoppio: Pedro Goncalves, servito da Luis Suarez, non perdona a tu per tu con il portiere. L’apoteosi nei tempi regolamentari si materializza al 78′. Dopo una revisione al VAR per un tocco di mano in area norvegese, l’arbitro concede il penalty. Dal dischetto si presenta Luis Suarez, che trasforma con freddezza glaciale il 3-0, annullando definitivamente il gap dell’andata.

L’apoteosi ai tempi supplementari

Con l’inerzia psicologica e fisica a favore, i padroni di casa azzannano la qualificazione all’alba dell’extra time. Al 92′, è ancora un ispiratissimo Trincao a servire l’assist vincente per Maximiliano Araujo, che scaraventa la palla nel sette portando il punteggio sul 4-0.

Il Bodo/Glimt, ormai alle corde e incapace di reagire se non con qualche timido tentativo di Patrick Berg su palla inattiva, cede definitivamente nel finale. Nel primo minuto di recupero del secondo tempo supplementare (120+1′), Daniel Braganca triangola splendidamente con il subentrato Rafael Nel e fissa il risultato sul definitivo 5-0 con un bolide sotto la traversa. Lo Sporting vola ai quarti di finale.

“Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese”