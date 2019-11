Sporting Lisbona, il club portoghese è stato condannato a risarcire il tecnico del Bologna per fatti accaduti nel 2018

Nel 2018 Sinisa Mihajlovic fu annunciato come nuovo allenatore dello Sporting Lisbona. Solo poche ore dopo fu mandato via in seguito al cambio di proprietà del club.

Dal Portogallo fanno sapere che proprio per questo motivo il club portoghese dovrà risarcire il tecnico del Bologna per una somma pari a 3 milioni di euro, la decisione è stata confermata dal TAS.