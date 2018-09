Squalifica Douglas Costa, ufficiale: 4 giornate di stop

Squalifica Douglas Costa, ecco il pugno duro del Giudice Sportivo: quattro giornate dal Giudice Sportivo per il bianconero

Squalifica Douglas Costa, ufficiale: il brasiliano punito con quattro giornate di squalifica per quanto accaduto durante Juventus-Sassuolo e il relativo sputo all’avversario Di Francesco. Questa la decisione del Giudice Sportivo in merito al caso della settimana, pugno duro nei confronti del calciatore brasiliano della Juventus convocato per domani in Champions League contro il Valencia. Pochi secondi fa è arrivata la notifica ufficiale da parte del Giudice Sportivo: 4 i turni di squalifica nei confronti di Douglas Costa per la testata e lo sputo all’ala del Sassuolo.

Resta da capire se domani Allegri lo farà scendere in campo in Champions League contro il Valencia o se, nonostante la convocazione, non verrà ‘punito’ con l’esclusione dai titolari. Intanto Douglas Costa salterà le prossime quattro giornate di campionato, tra cui il big match con il Napoli. L’ala brasiliana ex Bayern Monaco salterà dunque Frosinone-Juventus, Juventus-Bologna, Juventus-Napoli e Udinese-Juventus.