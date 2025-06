Stadi, atteso per il 5 giugno il decreto sport con la norma che sblocca l’apertura dei cantieri: ecco cosa prevede

atteso per il 5 giugno il decreto sport con la norma sblocca-stadi: ecco cosa prevede la norma per velocizzare i cantieri in vista di Euro 2032

L’approdo del decreto Sport in Consiglio dei ministri è atteso per il 5 giugno, salvo possibili slittamenti dell’ultima ora. Al centro del provvedimento ci sarà la tanto attesa norma “sblocca-stadi”, pensata per accelerare la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi in vista di Euro 2032. In Italia, infatti, l’età media degli stadi supera i 60 anni e le lungaggini burocratiche rallentano ogni intervento. Come riportato da Il Messaggero, il piano messo a punto dal ministro Andrea Abodi prevede una struttura commissariale centrale, affiancata da sindaci con funzioni di sub-commissari a livello locale. L’obiettivo è semplificare l’avvio dei cantieri, con una procedura accelerata e facoltativa: i primi cittadini potranno collaborare direttamente con il commissario nazionale – possibile incaricato Massimiliano Atelli – per sbloccare i progetti. Dei dieci impianti coinvolti nella candidatura UEFA, solo l’Allianz Stadium è attualmente pronto. Gli altri – dall’Olimpico al Maradona, dal Franchi al San Nicola – richiedono importanti interventi da completare entro ottobre 2026 per restare in corsa.

Per Euro 2032 la parola d’ordine è accelerare: ogni ritardo potrebbe compromettere il rispetto delle scadenze internazionali, in un contesto politico che potrebbe cambiare già con le prossime elezioni.