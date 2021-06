Stadi riaperti a 1000 spettatori, cosa cambia da oggi

Da oggi riaprono ufficialmente gli stadi con una capienza consentita di 1000 spettatori. Ecco cosa cambia

Oggi 1 giugno 2021 sarà consentita la presenza di pubblico negli stadi, agli eventi e alle competizioni di livello agonistico.

I posti a sedere dovranno essere pre assegnati e dovrà essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non potrà essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso