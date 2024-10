Stadio Milan, San Donato rimane l’opzione numero uno: la decisione di Cardinale dopo l’assemblea di ieri

Stadio Milan, la volontà di Cardinale è quella di portare avanti il progetto del campo a San Donato: le ultime sull’impianto

Come riferito da Calcio e Finanza, leggendo l’ultimo bilancio del Milan, quello approvato ieri, si evince come l’opzione della costruzione del nuovo stadio a San Donato resti l’opzione principale:

Come si legge nel fascicolo di bilancio 2023/24, che Calcio e Finanza ha potuto consultare «la Capogruppo ha ricevuto nel giugno 2023 dalla controllante ACM Bidco B.V. un versamento in conto futuro aumento di capitale (da deliberarsi entro il 30 giugno 2026) per un importo pari a 40 milioni di Euro e, nel giugno 2024, un ulteriore versamento in conto futuro aumento di capitale (da deliberarsi entro il 30 settembre 2027) per un importo pari a 15 milioni di Euro; in entrambi i casi i versamenti sono stati effettuati al fine di dotare la Capogruppo A.C. Milan S.p.A. dei fondi necessari per coprire i costi direttamente o indirettamente correlati al progetto del nuovo stadio». Per uno stanziamento complessivo, al momento, dal valore di 55 milioni di euro.

«Tra gennaio e marzo 2024 Sportlifecity srl, società controllata da AC Milan – si legge nel fascicolo di bilancio –, ha perfezionato taluni atti di acquisto di terreni siti nel Comune di San Donato Milanese e nel Comune di Milano (terreni questi ultimi situati a ridosso del Comune di San Donato Milanese) per circa 490.801 mq di superficie catastale totale. Nel contesto della compravendita di parte dei predetti terreni dalla società Asio S.r.l., Sportlifecity srl si è altresì resa cessionaria di crediti per un importo pari a 13.835.363,86 Euro vantati da Asio S.r.l. nei confronti del Comune di San Donato Milanese. Il residuo debito (in scadenza l’8 agosto 2025) di Sportlifecity srl verso Asio S.r.l. per la cessione da quest’ultima a Sportlifecity srl dei predetti crediti nei confronti del Comune di San Donato Milanese è pari a 2,3 milioni di Euro. In data 25 gennaio 2024 AC Milan ha concesso alla controllata Sportlifecity srl un finanziamento soci infruttifero con ripagamento bullet alla scadenza per 31.500.000 Euro. La scadenza del finanziamento soci è stata stabilita al 25 gennaio 2027. Si precisa che la concessione del predetto finanziamento soci è stata effettuata da AC Milan facendo ricorso, in parte, al versamento in conto futuro aumento di capitale di complessivi 40 milioni di Euro concesso dal socio di maggioranza ACM Bidco B.V. alla Società nel giugno 2023 al fine di coprire i costi direttamente o indirettamente legati all’implementazione del progetto del nuovo stadio».