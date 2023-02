STATS – Champions, il Benfica in Belgio segnerà subito?

Il Benfica domani in campo contro il Club Brugge per l’ottavo di Champions League, forte della capacità di trovare il gol nei primi 45 minuti

Domani sera, il Benfica andrà a misurare le sue ambizioni europee in Belgio, in casa del Club Brugge. E a differenza degli anni scorsi, quando con l’inizio della fase a eliminazione diretta lo stop era più che probabile, stavolta per il club portoghese le speranze che il cammino sia lungo ci sono tutte.

Come aggiornamento della nostra memoria, vi riproponiamo i numeri della bella vittoria della squadra di Lisbona all’Allianz Stadium. Nonostante lo svantaggio immediato – o, forse, proprio per questo – il Benfica contro la Juventus non ha solo ribaltato il punteggio, ma ha più che legittimato le sue credenziali con la forza dei numeri.

Dopo il passaggio del girone da prima in classifica, i lusitani non hanno vissuto un buon post-Qatar. Alla ripresa del campionato, nell’ultima gara del 2022, hanno incassato 3 gol sul campo del Braga, una partita che secondo A Bola «ha provocato ondate di shock all’interno della squadra, che ha visto scomparire lo status di invincibile». Da allora qualcosa è cambiato, come ricorda lo stesso quotidiano: «La prima sconfitta dell’era Roger Schmidt sembra essere servita da campanello d’allarme e uno degli aspetti che sono migliorati ha a che fare con l’approccio alla partita».

La risposta è andata a concretizzarsi nelle 8 gare successive con un dato quanto mai emblematico nella sua coerenza: la squadra è sempre riuscita ad andare in gol nel corso dei primi 45 minuti. Numeri in controtendenza con quanto succede comunemente in Champions League. Nella fase a gironi della competizione, su un totale di 304 gol segnati, 139 sono stati realizzati prima dell’intervallo e 165 nella ripresa. Lo stesso Benfica sta dentro questa prassi: 6 reti nel primo tempo, le altre 10 nel secondo.

In Belgio potranno contare altri due aspetti: l’essere una macchina offensiva di grande produttività (2,55 la media in campionato) e il desiderio di riscatto per l’eliminazione ai rigori nella Taça do Portugal ad opera del Braga.