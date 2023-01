STATS – Fulham Tottenham 0-1, Kane da record e difesa da Conte

Nella vittoria di ieri contro il Fulham, il Tottenham di conte ha mostrato una grande solidità difensiva, oltre al solito Kane

Il Tottenham ieri sera ha vinto 1-0 a Craven Cottage superando il Fulham e Kane è entrato ancora di più nel cuore dei tifosi. Un suo gol nel primo dei 3 minuti di recupero del primo tempo ha significato tanto per l’oggi – 3 punti che riposizionano la squadra in orbita Champions, a -3 dal Manchester United quarto in classifica – e per la storia: Kane ha toccato quota 266 reti, esattamente come il leggendario Jimmy Greaves che quello score lo aveva registrato nel 1970.

I numeri della sfida traducono un sostanziale equilibrio offensivo tra le due squadre. In Inghilterra, il Daily Express ha raccontato la gara lodando una tradizionale qualità dell’allenatore italiano: «Gli Spurs non hanno avuto il brio offensivo per attaccare e dominare il gioco, ma sono sembrati una squadra di Conte per come hanno lottato per proteggere il vantaggio, con i tre difensori Eric Dier, Ben Davies e Cristian Romero capaci di mostrare solidità». Al termine della gara, dopo le tante voci che lo vorrebbero in partenza (con Sarri possibile sostituto), Antonio Conte ha dichiarato: “Sono davvero orgoglioso di essere l’allenatore del Tottenham. Ho avuto la possibilità di essere l’allenatore di un club importante e questo deve essere chiaro a tutti. Per questo voglio lottare fino alla fine con i miei giocatori. Siamo una squadra che lavora tanto e sotto questo aspetto non posso dire nulla ai miei giocatori. Nell’ultimo periodo abbiamo avuto un calo, forse perché abbiamo perso alcune caratteristiche rispetto alla scorsa stagione». A sentire i cori di ieri sera, il popolo Spurs è tutto dalla sua parte.