STATS – Il più falloso del girone d’andata è Nzola

Nzola è il giocatore più falloso del girone d’andata: l’attaccante dello spezia è primo con 38 irregolarità

É probabile che tra un mese, se i tempi di stop verranno confermati, Nzola non si troverà più in testa alla classifica dei giocatori più fallosi maturata dopo 19 giornate di campionato. L’attaccante dello Spezia è un brutto cliente da affrontare, come testimoniano i suoi gol. Ma anche sul piano fisico non è semplice andare a contrastarlo e le 38 irregolarità commesse ne sono la prova certificata.

Dopo un bomber, non potevano che esserci dei difensori: l’interista Skriniar (partirà? Non partirà?) e il granata Buongiorno, sempre più punto di riferimento per Juric, occupano gli altri gradini del podio. Torino e Inter sono anche le uniche due squadre che con la presenza di Linetty e Calhanoglu inseriscono due giocatori nella top ten.