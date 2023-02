STATS – Kane non tira, Bentancur sì ma non ci sarà nel Tottenham contro il Milan

Presentarsi agli ottavi di finale di Champions incassando 4 gol in campionato non è esattamente la cosa più rassicurante che ci possa essere per il Tottenham

Presentarsi all’appuntamento degli ottavi di finale di Champions League incassando 4 gol in campionato non è esattamente la cosa più rassicurante che ci possa essere. É quanto è successo al Tottenham, travolto in casa dal Leicester per 4-1, nonostante fosse passato in vantaggio.

Su La Gazzetta dello Sport Giulio Saetta ha proposto questa riflessione su quanto visto ieri nel sabato di Premier League: «Oltre al risultato, che poteva anche essere più severo se un gol di Barnes alla mezzora della ripresa non fosse stato annullato dalla Var per fuorigioco millimetrico, a preoccupare in vista della trasferta a San Siro di martedì è stata la prestazione complessiva della squadra, due passi indietro dopo le tre vittorie consecutive in campionato, culminate con il successo casalingo sui campioni del City con una rete di Kane. Ieri il bomber-capitano ha avuto pochissimi palloni giocabili. Malissimo anche gli altri attaccanti ma soprattutto centrocampo e difesa sotto accusa, soffocati dall’aggressività del Leicester. Il Milan può e deve fare tesoro di questo: proprio il pressing alto è stata l’arma più affilata del Pioli campione d’Italia».

Gli 11 tiri verso la porta indirizzati dai giocatori di Conte dicono tutte le difficoltà della squadra. Insieme a Perisic., Bentancur è stato il più attivo, ha segnato un gol e chi lo ha visto all’opera sa che è una vera innovazione rispetto a quanto succedeva in Italia, dove spesso non calciava neanche quando sembrava possibile. Col Tottenham lo si vede anche andare al tiro dalla lunghissima distanza, com’è successo ieri. Il problema è che l’uruguaiano a metà ripresa è uscito e non solo non ci sarà a San Siro, si teme anche un lungo stop. Quanto a Harry Kane, un solo tiro rappresenta una vera e propria condanna per la squadra, che non è riuscita a metterlo in condizione di essere l’Harry Kane consueto.