STATS – Liverpool-Chelsea 0-0, 7 tiri di Gakpo e nessun gol

Liverpool-Chelsea di Premier League è terminata 0-0. Su tutti spicca la prestazione di Gakpo, artefice di ben 7 su 15 dei Reds

Liverpool-Chelsea è terminata 0-0 e il punto per uno lascia le due squadre molto lontane dalla zona Champions. Unica nota sulla quale riflettere per i Reds di Klopp è la prestazione di Cody Gakpo. Proprio come succedeva fino a prima del Mondiale, quando l’olandese era l’elemento di punta del Psv e capocannoniere dell’Eredivisie, oggi ha fatto la parte del leone andando alla conclusione quasi quanto il resto della squadra: 7 tiri sui 15 complessivi effettuati da parte del Liverpool.

Non sono mancati gli errori, soprattutto uno con una conclusione sopra la traversa che poteva portare al gol. «Ci si aspettava molto da Gakpo dopo il suo trasferimento di 45 milioni di sterline dal PSV Eindhoven all’inizio della finestra invernale di mercato», ha scritto il Daily Mirror al termine del match. «Del resto, lui è una delle stelle della Coppa del Mondo in Qatar e ha segnato nove gol e fornito 12 assist durante la prima metà della stagione in Eredivisie. Eppure il record del Liverpool di Gakpo – che non ha segnato gol o assist in quattro partite – sta iniziando a preoccupare alcuni critici. Anche la sua prestazione contro il Chelsea non è stata niente di eccezionale, e la pressione potrebbe diventare insopportabile se non arriverà a segnare in tempo brevi. Per il bene di Gakpo, ha bisogno di aprire il suo conto con i Reds contro il Brighton domenica prossima»