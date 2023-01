STATS – Manchester United, Antony è ancora quello dell’Ajax?

Trasferirsi da un campionato all’altro è sempre un’incognita. E nel caso di Antony – passato dall’Eredivisie alla Premier appena dopo l’inizio della stagione – le aspettative si sono unite a quella certa diffidenza che si accompagna a quelli come lui. Che col pallone tra i piedi non pensano ad altro che a generare invenzioni, fino a diventare monotoni. E difatti, quel che veniva apprezzato all’Ajax, non gli è stato perdonato al Manchester United, dove rappresentanti della vecchia guardia come Paul Scholes lo hanno qualificato come un «buffone», senza tanti giri di parole.

Antony al Manchester ha finora disputato 9 partite, la metà di quelle giocate in Premier League, con un minutaggio inferiore al 50% (esattamente il 42,8%). Il suo contributo realizzativo è stato di 3 reti e – come appare dalla riproduzione del campo – gioca ben il 40% dei palloni sulla fascia destra e solo il 3% su quella opposta. Chi ne contesta il carattere fumoso delle sue giocate non ha tutti i torti: su 21 dribbling tentati ne ha vinti solo 6, che equivalgono al 28,6%. Ma quel che è peggio è la riuscita dei cross: 1 su 16.

Ma era questo l’Antony che conosceva Ten Hag all’Ajax l’anno scorso e che si è portato in Inghilterra?

In Eredivisie il brasiliano era ancora più ala destra di quanto sia oggi in Premier: 57,2 di palloni toccati laddove può rientrare sul mancino e la fascia opposta era una zona dove non è quasi mai andato (poco più dell’1%). Di gol ne ha realizzati 9 in ognuno dei due campionati vissuti nell’Ajax. Il tempo per “eguagliarsi” c’è, ma non è tantissimo…