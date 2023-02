STATS – Milan Torino, granata pericolosi fuori casa

Stasera Milan-Torino apre la giornata numero 22. Una gara che si annuncia calda nonostante il gelo polare che attanaglia il Paese

Stasera Milan-Torino apre la giornata numero 22. Una gara che si annuncia calda nonostante il gelo polare che attanaglia il Paese perché i rossoneri non possono proprio più permettersi di sbagliare. Stefano Pioli nella conferenza di vigilia è stato chiaro: l’ultimo periodo, con 3 sconfitte consecutive, determina un altro torneo per i campioni scudetti: addio scudetto, adesso si tratta di guardare alla zona Champions, distante 1 solo punto. Ma il problema immediato non è di facile risoluzione: perché il Toro ha già bloccato il Diavolo nei 90 minuti di Coppa Italia, per poi trafiggerlo nei supplementari. E questa tabella, con i risultati più ricorrenti della formazione di Ivan Juric, certifica tutta la pericolosità dei granata.

Il Torino è una squadra dai risultati piuttosto ricorrenti. Una coerenza di comportamento con una curiosa anomalia: il 2-1 della sfida d’andata proprio sul Milan, risultato mai verificatosi in altre circostanze in campionato, né prima né dopo. Per il resto, guardando a ciò che più interessa oggi, vale a dire il rendimento in trasferta, i granata hanno all’attivo ben 3 vittorie fuori casa per 1-2, 2 pareggi per 1-1 e altrettante sconfitte piuttosto nette per 3-1. Ovviamente, le prime due tipologie di risultati non farebbero che aggravare la situazione in casa Milan. Conviene perciò a Pioli e a tutto l’ambiente alzare l’asticella dell’attenzione. Quali sono stati i match vinti dal Toro 1-2 (e occhio: il Toro ha incassato fuori gli stessi gol del Milan a San Siro…)?

La coincidenza geografica non può che suscitare un brivido ulteriore nei tifosi rossoneri: perché i granata l’impresa l’hanno fatta sempre in Lombardia, anche se ovviamente né Monza né Cremona possono essere paragonate alla grande città. Contemporaneamente, la distanza temporale può rappresentare un fattore rassicurante: le due affermazioni toriniste risalgono all’inizio del campionato, precisamente alla prima e alla terza giornata. In entrambi i casi il Toro fece una partita autorevole, andò all’intervallo già in vantaggio e si portò anche sullo 0-2. É vero che a San Siro, contro i cugini che hanno appena vinto il derby, Juric non ha fatto punti. Ma anche quel precedente deve far pensare, perché la sconfitta è maturata solo a un minuto dal termine. E se stasera si arrivasse all’ottantanovesimo sullo 0-0 sarebbe difficile non ascoltare i mugugni dello stadio…