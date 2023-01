STATS – Monza Inter, il fattore Carlos Augusto

Carlos Augusto è il capocannoniere del Monza. Brasiliano, 24 anni, dopo avere realizzato 5 reti in 2 stagioni in Serie B, ha avuto un impatto decisamente positivo nel massimo campionato e ha già messo a segno 4 reti.

Alcune delle quali particolarmente importanti, come l’ultima realizzata a Firenze che è valsa la conquista di 1 punto.

Osservando le zone di campo nelle quali l’esterno tocca il pallone, si nota l’importanza anche difensiva del giocatore. La maggior parte dei suoi interventi avviene nella parte bassa della fascia sinistra: Palladino in tal senso ha una garanzia, ha insieme un terzino e un centrocampista, che sa operare in entrambe le situazioni. E la riprova si ha nell’avere giocato il 91% del tempo, facendo di lui una sorta di irrinunciabile. E in 3 partite è stato anche utilizzato nella linea difensiva. Una sola giornata l’ha trascorsa in vera difficoltà: è successo a Roma, a inizio campionato, quando ancora sulla panchina del Monza c’era Stroppa.