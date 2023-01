STATS – Real Madrid, qual è il problema?

Il Real Madrid ha pareggiato ieri contro il Villarreal. I Blancos ora rischiano di perdere il primo posto, ma qual è il problema?

Alla sedicesima giornata il Real Madrid ha inciampato in casa del Villarreal. Un 2-2 maturato interamente nel secondo tempo, con rete di Pino, risposta di Benzema dal dischetto e altro rigore, stavolta trasformato da Gerard Moreno per i padroni di casa. A vedere i numeri, il primo problema per Ancelotti sembrerebbe la tenuta difensiva: 16 gol incassati in altrettante partite è un ruolino di marcia che difficilmente porta a conquistare il titolo nella Liga. Ma rimanendo allo specifico dell’ultima gara, colpisce che il Real sia sotto il Villarreal in tutte le voci offensive: tiri generali, tiri in porta e corner.

Particolarmente preoccupante che le conclusioni in porta siano state di numero inferiore rispetto all’avversario in entrambe le frazioni di gioco (7-4 e 9-6). E ancor più che nei minuti di recupero, quando ovviamente c’è stato il massimo sforzo per arrivare al pareggio, il Villarreal abbia avuto tempo e modo per arrivare al tiro ancora tre volte.