STATS – Roma: Dybala tira da fuori, segna e lavora per gli altri

Con la doppietta di ieri, Paulo Dybala è salito a quota 7 gol in campionato, ai quali vanno aggiunti i 2 in Europa League e la rete in Coppa Italia con il Genoa che ha permesso alla Roma di accedere ai quarti di finale.

Numeri da bomber, quale la Joya è stato in diverse fasi del suo percorso professionale. Numeri che in Serie A si traducono in 5 reti in area di rigore e 2 da fuori: la prima a Empoli raccogliendo una respinta della difesa e la seconda proprio contro la Fiorentina, bene imbeccato da Abraham. La tabella mostra i punti dai quali l’argentino ha fatto nascere i suoi exploit

Segnare 7 gol su 32 tiri è certamente un’ottima media. Di questi, 22 sono arrivati all’interno dei 16 metri e 10 dalla distanza. E tenendo conto che il numero 10 romanista ha sulla fascia destra il luogo dove tocca maggiormente il pallone – in una zona dalla quale non si cerca la porta ma si aiuta a trovare la porta -, emerge chiara la completezza del campione che Mourinho ha a disposizione.