STATS – Roma, il sostituto di Zaniolo c’é: Tadic dell’Ajax

La Roma ha ancora poche ore per piazzare Nicolò Zaniolo. Il sostituto è pronto e si chiama Dusan Tadic dell’Ajax. I dettagli

Il caso Zaniolo tiene banco da un bel po’ di giorno e anche le ultime battute di mercato non possono che vedere al centro della scena il giocatore costretto ad abbandonare la città di Roma. Contemporaneamente, in un ideale film con montaggio parallelo, ad Amsterdam si sono vissuti giorni turbolenti in casa Ajax. I pessmi risultati ne sono stati il motivo: era dall’altro secolo che i campioni d’Olanda non trascorrevano un periodo così lungo senza vincere: 6 pareggi e 1 sconfitta, un ruolino di marcia che ha portato la squadra a perdere il primato e a vedere il Feyenoord capoclassifica a considerevole distanza. Qualcosa nel weekend è successo e di particolarmente forte ad accendere le due trame.

In Italia la Roma ha perso onorevolmente contro il Napoli e Zaniolo è stato accantonato definitivamente da Mourinho e un po’ meno drasticamente da Tiago Pinto, che deve cercare di salvaguardare il valore economico del ragazzo. Ad Amsterdam, fatto fuori il tecnico Alfred Schreuder, capitan Dusan Tadic ha fatto autocritica, con parole chiare il cui concetto era: sarà pure responsabilità dell’allenatore, ma io mi vergogno di quanto noi sul campo (non) siamo riusciti a fare. La risposta è arrivata in Excelsior-Ajax: è tornata la vittoria per 4-1 e il talento serbo ha prima realizzato un rigore con rabbia, poi ha inventato un geniale colpo di tacco per la rete di Klaassen, che ha intuito il genio del compagno.

In questi giorni alcuni quotidiani hanno ipotizzato che se si fosse concretizzata la partenza di Zaniolo destinazione Bournemouth, la Roma aveva già il suo sostituto proprio in Tadic. FootRadar mostra come – almeno nell’immediato e prescindendo quindi da discorsi su età e futuro – la mossa sarebbe stata intelligente e produttiva. Dusan batte Nicolò in tutte le voci in fase di possesso, ciò di cui ha più bisogno la Roma di Mou. Andate a scoprire nelle altre categorie quali sono gli aspetti tecnici dove Zaniolo si fa preferire…