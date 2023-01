STATS – Roma, Milan o Bournemouth: perché piace Zaniolo?

Ecco tutti i numeri di Nicolò Zaniolo in questa stagione. Il giocatore di proprietà della Roma può fare ancora il salto di qualità?

Che rimanga alla Roma (con la prospettiva concreta però di stare fermo dati gli ultimi irrigidimenti delle parti); che si accasi al Milan come da suo desiderio o che finisca in Premier League al Bournemouth come da offerta del club inglese, resta ancora da capire che tipo di giocatore sia Nicolò Zaniolo. La stagione in giallorosso finora non è stata brillante. Andiamo a scoprire come si è mosso in campo e quali sono i suoi dati statistici.

La risposta alla domanda iniziale è probabilmente molto nei numeri che testimoniano come Zaniolo sia veramente un giocatore che si esprime a tutto campo. Anche in un’annata non continua, le sue caratteristiche spiccano in modo evidente: se c’è un giocatore per il quale si può applicare la definizione di tutto campista è certamente lui. Nicolò è ovunque, avanti e indietro, al centro e sulla fasce e ha una percentuale di palloni giocati in area di rigore da attaccante aggiunto. Questa è la classica tabella – si potrebbe dire – che rende felice un allenatore perché avverte la possibilità di massimizzare la sua duttilità a seconda delle esigenze tattiche che ha.

Andiamo a scoprire altri numeri indicatori di qualità o di limiti nell’interpretazione del gioco.

PASSAGGI RIUSCITI – 69%, con una diminuzione ovvia nelle giocate più complesse, le verticalizzazioni: 59%. Anche nei lanci lunghi la percentuale di realizzazione è identica.

GOL – Solo uno in campionato su 28 conclusioni effettuate, 7 delle quali nello specchio della porta. Al facile tap-in di Verona va però aggiunto il capolavoro di forza esplosiva mostrato in Europa League contro il Ludogorets.

FALLI SUBITI – Sono 32, 21 dei quali nella metà campo avversaria. Contenerlo non è esattamente la cosa più semplice.

DRIBBLING VINTI – 18,4: un dato che può e deve crescere, soprattutto in zona avanzata.

CROSS RIUSCITI – 15,4: anche questo è un numero suscettibile di miglioramento, Zaniolo può risultare più efficace e pulito.