STATS – Serie A, c’è una classifica dove il Napoli è secondo

Dominatore del campionato, tanto da far ragionevolmente pensare che il discorso scudetto sia finito, il Napoli vince anche in molte classifiche e statistiche. Per trovarne una dove è secondo bisogna andare sui gol dagli 11 metri. Qui è l’Atalanta prevalere, con 6 trasformazioni, e la squadra di Spalletti si trova al secondo posto con 4.

Ultime in classifica sono 4 club che non hanno ancora potuto fregiarsi di una rete dal dischetto: Sampdoria, Empoli, Verona e Udinese.