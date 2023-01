STATS – Verona-Lecce, primo pareggio in casa per i veneti?

La storia parla di un grande equilibrio nei confronti tra Verona e Lecce, come si evince dalla tabella.

Una sostanziale parità anche negli ultimi 4 precedenti, con una netta differenziazione a seconda delle categorie in cui si è giocato: in Serie A il Verona ha vinto sia in casa che fuori; altrettanto ha fatto il Lecce, quando nella stagione precedente le due squadre si sono trovate a giocare in Serie B. A e B, due lettere che nel calcio scavano un fossato enorme e che in Veneto come in Puglia stanno occupando molti discorsi: perché in casa scaligera la prospettiva della retrocessione è presente, visti i 7 punti di ritardo dalla quartultima in classifica; al contrario, Lecce sta vivendo una stagione ottima, certificata dai 20 punti conquistati e da quelle “sole” 20 reti subite che la collocano al pari della difesa del Milan e meglio di quella dell’Inter.

Tra le tante statistiche c’è il numero 0 nella casella dei pareggi casalinghi per il Verona. Un punto oggi non basterebbe a far sorridere il pubblico dell’Hellas, che poi ripartirà nel girone di ritorno con una trasferta a Udine e con un impegno a Verona contro la Lazio.