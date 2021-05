Stellini: «Lautaro? È già passata. Noi vogliamo il massimo dai giocatori»

Cristian Stellini, vice allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Roma. Le sue parole

Cristian Stellini, vice allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro la Roma. Le sue parole.

LA PARTITA – «Anche in un momento di gioia e festeggiamenti è bene dare tutto e mantenere alta l’attenzione: forse è calata un po’ dopo il 2-0 ma l’abbiamo riaccesa subito, abbiamo portato un ottimo risultato in casa. Per noi è una questione di mentalità, di crescita e anche in partite in cui la posta in palio non è importante, per noi è importante l’atteggiamento. Ci aspettiamo sempre il massimo»

SANCHEZ – «Le condizioni di Sanchez? Ha preso un colpo duro alla caviglia, è uscito perché aveva perso un po’ di sensibilità, speriamo niente di grave».

VECINO – «Matias è mancato per tutta questa stagione, è stato sfortunato ma è stato bravo a lavorare ed aspettare il suo momento, e si è fatto trovare pronto».

SOSTITUZIONE LAUTARO – «Anche a me dopo 20 minuti di partita mi hanno sostituito, sono cose che succedono io le ho vissute sulla mia pelle. È alla ricerca della mentalità che abbiamo, sembra particolare in questo momento ma è quello che ci aspettiamo dai nostri giocatori. Lautaro non stava reggendo bene il colpo, noi vogliamo il massimo sempre. Tutto quello che succede in campo rimane lì, è già passato».