Steve Pagliuca: «Sarò a Dublino per tifare Atalanta. BAYER LEVERKUSEN molto forte, sarà una grande partita. Con la JUVE meritavamo di VINCERE. E il manager dell’anno è…»

Steve Pagliuca, proprietario di maggioranza dell’Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale di Dublino

Alla vigilia della finale di Dublino, pensiero fisso del tifo atalantino, parla con La Gazzetta dello Sport Steve Pagliuca, l’uomo che detiene dal 2022 il 55% delle quote del club.

LA GARA CON LA ROMA – «Ma avete viso come abbiamo giocato contro la Roma? Anche tutte le persone con cui ho parlato mi hanno detto che è stata la miglior partita che abbiano mai visto».

LE PRIME DUE STAGIONI CON LA DEA – «Sono state incredibili, i Percassi sono partner eccezionali, hanno fatto cose straordinarie. Termineremo nei tempi previsti i rinnovamenti dello stadio e sarà bellissimo. La squadra è cresciuta e continua a farlo. Abbiamo uno dei migliori settori giovanili in assoluto, due anni veramente fantastici».

LA FINALE DI DUBLINO – «Sarò a Dublino a tifare. Il Bayer è una squadra molto forte, gioca un calcio d’attacco simile al nostro per cui mi aspetto una bellissima partita. Partiamo sicuramente sfavoriti ma lo eravamo anche contro il Liverpool e avete visto come è andata a finire… Anche col Marsiglia alcuni pronostici ci davano perdenti. Faremo di tutto per portare a Bergamo la coppa».

COSA PORTARE IN SERIE A DALLA NBA – «La risposta sarebbe molto lunga… Dico però che possiamo usare la creatività che c’è nella Nba. La Serie A è tra le due migliori leghe d’Europa assieme alla Premier, basta guardare ai risultati delle coppe europee, anche al successo avuto dai club di A contro quelli inglesi. Dobbiamo esportare il prodotto Serie A a un mercato più ampio. La tecnologia moderna, grazie allo streaming, ha reso questi eventi globali. La Serie A deve concentrarsi su quello, sulla globalizzazione perché è uno dei migliori campionati al mondo»

I FONDI USA NEL CALCIO – «Il calcio è diventato un business mondiale, è inevitabile che attiri fondi d’investimento stranieri. Penso che possano aiutare la crescita della Serie A. La cosa più importante per il calcio in Europa è il fair play finanziario, è fondamentale avere un sistema che crei un equilibrio competitivo. La Nba è così popolare perché ogni anno ci sono tante squadre che possono vincere il titolo. Penso che la Serie A sia sulla buona strada in questo senso».

LA SCONFITTA IN COPPA ITALIA – «Penso che l’Atalanta abbia giocato meglio dalle Juve, ma non siamo riusciti a far gol. Il calcio è così».

MANAGER DELL’ANNO – «Vorrei aggiungere una cosa: non so se esista il premio di manager dell’anno, come nella Nba. Nel caso lo dovrebbe vincere Luca Percassi, ha fatto un lavoro straordinario»