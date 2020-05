Stipendi Roma, dal taglio ai possibili premi: la situazione giallorossa

La Roma ha attuato il taglio degli stipendi, ma le mensilità sottratte ai giocatori potrebbero diventare premi. Ecco come

Dal taglio stipendi ai possibili premi: potrebbe essere questo lo scenario in casa giallorossa. La Roma ha deciso, come altre società, di tagliare i salari dei calciatori, che rinunciano a quattro mensilità: una definitiva, le altre tre spalmate nelle prossime stagioni.

C’è però un premio del quale i giocatori potrebbero usufruire. Infatti, come spiega il Corriere dello Sport, c’è una clausola che prevede la possibilità di pagare gli stipendi spalmati già in questa stagione. La clausola prevede questa evenienza nel caso in cui si tornasse a giocare e la squadra raggiungesse determinati obiettivi. Aprile, maggio e giugno verrebbero perciò dati ai giocatori sotto forma di premi.