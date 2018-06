Stirpe, goduria Frosinone: «Palloni in campo? Sciocchezze»

Le parole del presidente del Frosinone, Stirpe, ai microfoni di Sky Sport dopo la promozione in Serie A ai danni del Palermo

Il patron del Frosinone, Maurizio Stirpe, commenta la promozione in Serie A dopo la vittoria nel play-off contro il Palermo: «Siamo stati migliori del Palermo e raccogliamo quanto di buono abbiamo seminato lo scorso anno e quest’anno. Adesso siamo in Serie A e andremo per restarci. Faremo gli sforzi necessari per provare a raggiungere la salvezza, è giusto fare il massimo per mantenere la categoria. Questa vittoria è merito di tutti, dall’allenatore ai giocatori, dai dirigenti ai tifosi, questa dedica è tutta per loro. Longo sarebbe rimasto in panchina anche con la Serie B, è stato bravo a ricompattare il gruppo in più di una occasione».

Queste le dichiarazioni che ha rilasciato il presidente del club ciociaro ai microfoni di Sky Sport: «Palloni in campo da parte della nostra panchina e invasione di campo finale? Stavamo vincendo 2-0 col gol di Ciano, è chiaro che c’è un’esplosione di gioia se si segue la dinamica dell’azione del gol dopo una sofferenza come quella nei secondi finali. Stasera c’è spazio solo per il Frosinone e per l’ottimo lavoro fatto durante l’anno. Abbiamo meritato in campo e fuori dal campo. Chiedo scusa io per l’episodio dei palloni, ma a mio avviso non perderei tempo a parlare di queste sciocchezze».