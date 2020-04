Stop Serie A basket, Petrucci (Fip): «Impossibile proseguire»

Il basket si ferma definitivamente a causa dell’emergenza Coronavirus, le parole del presidente della Fip Petrucci

In collegamento con gli studi di Sky Sport, il presidente della Fip Gianni Petrucci ha giustificato il provvedimento dell’interruzione definitiva del campionato di Serie A di basket, nonché di quello di A2.

«Ha prevalso il buonsenso. Di fronte a tutto questo non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo, a decessi con cifre senza precedenti, come si può pensare di proseguire un campionato di basket senza pubblico, a porte chiuse, col pericolo di nuovi casi di Coronavirus? Le società si sono convinte che non si poteva andare avanti e hanno chiesto alla Federazione di prendere la decisione più logica. Poi c’è anche la questione etica e morale, era la più logica conclusione. Sono soddisfatto. Ora dovremo trovare e proporre nuove formule per la nuova stagione. Lo scudetto del campionato 2019-20 non verrà assegnato».