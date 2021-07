Strakosha Lazio, sarà addio: due nomi per il tecnico Sarri

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara alla possibilità di dire addio a Strakosha: i due nomi in pole sono quelli di Gollini e Cragno

Il Lille, dopo la partenza di Maignan, è alla ricerca di un valido sostituto e sembrerebbe averlo trovato nel portiere della Lazio Thomas Strakosha.

La dirigenza biancoceleste, da parte sua, non vuole farsi trovare impreparata nel caso di addio del suo estremo difensore e, come riporta, Sky Sport, avrebbe puntato la sua lente d’ingrandimento su Pierluigi Gollini e Alessio Cragno. Il portiere dei sardi sarebbe in netto vantaggio in caso di partenza dell’albanese.