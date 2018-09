Strakosha salva la Lazio al 94′, parata decisiva su Caputo – VIDEO

Il portiere Strakosha salva lo 0-1 di Empoli-Lazio parando miracolosamente sul tiro di Caputo allo scadere dei minuti di recupero

La Lazio deve ringraziare il suo portiere Strakosha per i tre punti di oggi conquistati ad Empoli. Si è conclusa da pochi minuti la partita in programma allo Stadio Castellani delle ore 18 nella 4ª giornata di Serie A. I biancocelesti di Simone Inzaghi hanno centrato la seconda vittoria consecutiva grazie ad un gol di Marco Parolo al minuto 2 del secondo tempo regolamentare. Ancora una prestazione in chiaroscuro per la Lazio, in evidente tenuta atletica deficitaria nell’arco dei 90 minuti, ma punti preziosissimi che gli consentono di fare un grande balzo in classifica e risollevare il morale dopo la sosta.

I primi tre punti della stagione erano arrivati due settimane fa grazie a Luis Alberto contro il Frosinone. Oggi, invece, è stato il portiere Strakosha a risultare determinante ai fini della vittoria per 0-1. Quando ormai il gol di Parolo sembrava aver messo in cascina il risultato esterno, il portiere albanese della Lazio ha compiuto un prodigioso salvataggio sulla linea al minuto 94’ sull’avversario Caputo. Un vero e proprio gol quello del portiere della Lazio, che allo scadere dell’ultimo minuto di recupero grazia l’errore di Wallace in marcatura e regala alla Lazio una vittoria quanto mai importante. Prossimo appuntamento in campionato domenica contro il Genoa.