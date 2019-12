Sturaro: «Gruppo unito al fianco di Thiago Motta» VIDEO

Sturaro, il calciatore del Genoa ha commentato il pareggio per 2-2 con il Lecce e ha parlato anche del mister Thiago Motta

Pazza partita ieri al Via del Mare di Lecce dove il Genoa è passato in vantaggio per due reti a zero salvo poi rimanere in nove uomini e subire il pareggio dei padroni di casa. Ecco le parole di Sturaro al termine del match.

«Alla luce di quello che è successo potevamo tornare a Genova con i tre punti non lo abbiamo fatto per nostre colpe. Dobbiamo lavorare per far sì che non succeda più. Seguiamo il miste rin tutto e per tutto e siamo disponibili a fare quello che ci chiede. Siamo molto uniti e dobbiamo mettere sempre tutto quello che abbiamo per uscire da questa situazione. Ogni partita è una scintilla, il derby è una partita importante per tutti, ora recuperiamo le energie e da domani inizieremo a preparare il match».