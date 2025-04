David Suazo sul Cagliari: «Mister Nicolas sta facendo bene. Ha portato ai rossoblu una cosa mai vista» - Calcio News 24

David Suazo, ex attaccante del Cagliari, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra rossoblu

BULLISMO – «I ragazzi devono stare attenti perché è un fenomeno presente nelle nostre vite, l’importante è capire dove vi sono possibilità di emergere senza che gli altri subiscano. Questo è il messaggio più importante da trasmettere».

RAPPORTO CON I RAGAZZI – «Con i ragazzi sono molto diretto, chiaro e rispetto. È fondamentale far capire loro l’importanza del rispetto che aiuta la convivenza in campo».

CAGLIARI – «Il Cagliari sta cercando di lottare per la salvezza e una delle sue qualità sta nella capacità di combattere fino alla fine. Mister Nicola e la società sanno che non è facile però ci sono i presupposti per uscire da quella situazione. Credo che quei cinque punti di vantaggio aiutino a respirare un po’, ma il Cagliari ha tutte le qualità per farcela e da tifoso spero che possa raggiungere la salvezza il più presto possibile».