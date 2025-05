Sucic Inter, un colpo importante per i nerazzurri. Inzaghi entusiasta (con un nuovo ruolo importante per lui) - Calcio News 24

Sucic Inter, il centrocampista è un grande colpo per i nerazzurri. Simone Inzaghi ha in mente quale ruolo fargli fare il prossimo anno

Petar Sucic è il primo colpo chiuso dal calciomercato Inter. Il 21enne della Dinamo Zagabria è pronto a fare faville a Milano, e secondo quanto riportato da Tuttosport, Inzaghi ha in mente quale ruolo fargli fare.

SUCIC INTER – «Il 21enne centrocampista croato della Dinamo Zagabria è stato acquistato a inizio febbraio per 14 milioni più 2 di bonus. Il giocatore ha già svolto le visite mediche (il 10 febbraio, in serata aveva poi assistito alla vittoria per 2-1 con la Fiorentina a San Siro) e firmato un contratto da cinque anni per 1.5 milioni d’ingaggio che scatterà già da giugno. Questo perché l’Inter usufruirà della finestra di mercato aggiunta dalla Fifa per averlo a disposizione per il Mondiale per club che inizierà negli Stati Uniti il 14 giugno.

Sucic, da quando è tornato in campo a metà febbraio – era stato fermo oltre due mesi per la frattura del metatarso – ha subito ricominciato a far vedere quelle qualità che hanno convinto l’Inter a puntare su di lui. In più nelle ultime due gare contro Hajduk Spalato e Slaven Belupo ha segnato due gol. L’ultimo, il 10 maggio, con una cavalcata solitaria da metà campo, finta a dribblare il difensore al limite dell’area e sinistro preciso all’angolino. Sucic sta giocando da mediano nel 4-2-3-1, ma si è disimpegnato anche da regista e mezzala. Con Inzaghi, potrà quindi dare il suo contributo sia da erede di Frattesi che di Asllani, qualora in estate partano entrambi».