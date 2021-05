Super League: la FA studia una legge per vietarla. Indagine sui club inglesi

La FA scende in campo per proteggersi nuovamente dal progetto Super League. Ecco la nota ufficiale in merito alla possibile attuazione

«Da quando siamo venuti a conoscenza della Superlega la nostra priorità e la nostra attenzione si sono rivolte alla prevenzione, ora come in futuro. Durante questo periodo abbiamo avuto discussioni con il Governo, la Premier League e la Uefa. In particolare, ci siamo confrontati col Governo sulla legislazione che ci permetterebbe di prevenire ogni simile minaccia in futuro così da poter proteggere la piramide del calcio inglese. Abbiamo scritto a tutte loro per chiedere formalmente tutte le informazioni rilevanti riguardo la loro partecipazione. Una volta ottenute, considereremo quali misure adottare. Chiaramente quanto accaduto è inaccettabile e potrebbe aver causato un enorme danno ai club ad ogni livello del movimento calcistico britannico».