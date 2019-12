Supercoppa, l’Arabia mercato proficuo: affare da 22,5 milioni

Supercoppa, vantaggio economico notevole per la Serie A che ha ancora, dopo quella di questa stagione, un’altra edizione del torneo da disputare nel paese arabo

Si sa che la scelta di esportare la Supercoppa italiana in Arabia Saudita ha per lo più delle motivazioni economiche. Il mercato in Arabia Saudita infatti è in continuo rinnovo e anche l’apertura al mondo occidentale ha contribuito a questo.

In questi anni il paese arabo ha deciso di aprirsi al mondo esterno con un vero e proprio programma chiamato “Vision 2030”. Per quanto riguarda il calcio il contratto firmato dalla Lega con il paese è di circa 22.5 milioni di euro con l’obbligo di disputare tre edizioni della Supercoppa sul territorio. Tutte le spese pagate e quindi un guadagno netto di circa 7.5 milioni.