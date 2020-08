La Supercoppa Europea potrebbe essere la prima partita con un ritorno parziale dei tifosi allo stadio dopo la pandemia del Covid-19

I 55 segretari dell’Uefa hanno preso in considerazione attraverso una riunione telematica il possibile ritorno dei tifosi allo stadio in occasione della Supercoppa Europea. La partita è in programma il prossimo 24 settembre nella città ungherese di Budapest.

La riapertura non sarà ovviamente totale ma sarà disponibile solamente il 30% della capienza massima dello stadio.