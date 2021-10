Supercoppa Italiana, Arabia Saudita pronta a investire 200 milioni ma vuole un nuovo format

L’Arabia Saudita sarebbe disposta a sborsare 200 milioni per la Supercoppa Italiana ma vorrebbe cambiare format

L’Arabia Saudita sarebbe pronta ad investire ancora nella Supercoppa italiana. Questa volta sono 200 i milioni messi sul piatto per i prossimi 6 anni.

Lo riporta MilanoFinanza spiegando che sul piatto – oltre all’offerta monstre – i sauditi avrebbero messo un cambio di format, non più una finale secca ma una Final Four, seguendo il modello della Spagna. Nel paese iberico, infatti, la Supercoppa non è disputata tra due squadre – ovvero la vincitrice della Liga e la vincitrice della Copa del Rey – ma anche dalle seconde classificate in campionato e nella coppa nazionale.