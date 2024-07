Supercoppa Italiana, il CALENDARIO COMPLETO della competizione: date e dettagli

Tutto pronto per quanto riguarda la nuova Supercoppa Italiana. Anche quest’anno, come lo scorso, si svolgerà in Arabia Saudita a Riyad. Di seguito il calendario completo che coinvolgerà Milan, Juventus, Inter e Atalanta.

Semifinali

2 Gennaio Inter-Atalanta

3 Gennaio Juventus-Milan

Finale

6 gennaio