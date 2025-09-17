Supercoppa Italiana 2025: Riyadh confermata come sede, ecco calendario e protagonisti. Tutti i dettagli

La Supercoppa Italiana 2025 si giocherà ancora una volta a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla Lega Serie A, che ha così messo fine alle indiscrezioni che vedevano Gedda come possibile alternativa. La scelta rientra nell’accordo che consente al Paese mediorientale di ospitare la competizione per un’altra edizione nei prossimi tre anni.

Come nella passata stagione, il torneo seguirà la formula a quattro squadre, con due semifinali a eliminazione diretta e una finale. Le date sono già fissate: Napoli-Milan giovedì 18 dicembre 2025, Bologna-Inter venerdì 19 dicembre 2025, e la finale lunedì 22 dicembre 2025.

Le squadre in gara

SSC Napoli – Campione d’Italia 2024/2025, allenato da Antonio Conte , tecnico noto per la sua intensità e per la capacità di motivare il gruppo. Tra i protagonisti spicca De Bruyne .

– Campione d’Italia 2024/2025, allenato da , tecnico noto per la sua intensità e per la capacità di motivare il gruppo. Tra i protagonisti spicca . A.C. Milan – Finalista dell’ultima Coppa Italia, guidato da Allegri che vuole riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano. Occhi puntati su Rafael Leão , attaccante portoghese dalle accelerazioni devastanti.

– Finalista dell’ultima Coppa Italia, guidato da che vuole riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano. Occhi puntati su , attaccante portoghese dalle accelerazioni devastanti. Bologna FC – Vincitore della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, sotto la guida di Italiano , allenatore apprezzato per il gioco offensivo. In attacco brilla Orsolini , esterno di grande tecnica.

– Vincitore della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, sotto la guida di , allenatore apprezzato per il gioco offensivo. In attacco brilla , esterno di grande tecnica. F.C. Internazionale – Seconda classificata in Serie A, allenata da Chivu, sarà specialista nelle competizioni a eliminazione diretta? Leader in campo è Lautaro Martínez, capitano e bomber argentino.

Copertura televisiva globale

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta in Italia sulle reti Mediaset e raggiungeranno oltre 180 territori nel mondo, grazie agli accordi per i diritti audiovisivi già siglati.

Un evento di prestigio internazionale

La conferma di Riyadh come sede sottolinea la strategia della Lega Serie A di rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali. L’Arabia Saudita, sempre più protagonista nello sport globale, offrirà una cornice moderna e spettacolare per un torneo che vedrà in campo alcuni dei migliori talenti del calcio mondiale.

Il regolamento ufficiale della competizione sarà reso noto nei prossimi giorni, ma l’attesa per la Supercoppa Italiana 2025 è già altissima.