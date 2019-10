Supercoppa Primavera all’Atalanta: Fiorentina battuta 2-1

L’Atalanta si aggiudica la Supercoppa Primavera contro la Fiorentina per 2-1: decidono le reti di Piccoli e Gyabuaa

L’Atalanta può festeggiare al Gewiss Stadium di Bergamo. I campioni d’Italia in carica hanno alzato per la prima volta nella loro storia la Supercoppa Primavera, battendo per 2-1 la Fiorentina.

Dopo un primo tempo conclusosi a reti inviolate, le due squadre si sono scatenate nel giro di otto minuti: Piccoli ha aperto le marcature al 55′, pareggio immediato dei viola con Duncan e gol decisivo di Gyabuaa.