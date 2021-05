Superlega, Ceferin spinge per squalificare Juventus, Real e Barcellona: le ultime

Il presidente della UEFA Ceferin non molla di un centimetro sulla decisione di squalificare dalla Champions League Juventus, Real Madrid e Barcellona

Tuttosport è tornato a far chiarezza sulla questione Superlega, dopo che l’Uefa ha aperto un’indagine disciplinare contro Juventus, Real Madrid e Barcellona, i tre club che non hanno ritrattato la loro posizione. Ceferin punta all’esclusione dalle competizioni per una o due stagioni. Verrà assecondato?

Probabilmente sì. Soprattutto se si prende in esame quello che è stato il patteggiamento dei nove club pentiti. Se davvero l’Uefa squalificasse Juve, Real e Barça andrebbero in Champions Napoli, Real Sociedad e Betis Siviglia. Non per molto tuttavia, perché è scontato il ricorso dei tre club al Tas di Ginevra. A quel punto il supertribunale sospenderebbe la pena, in attesa di analizzare il ricorso. Quindi i tre club tornerebbero tra i partecipanti alla Champions e, nel caso la battaglia legale dovesse risolversi a favore dell’Uefa, potrebbero essere squalificate per l’edizione successiva.