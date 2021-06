Superlega, i tre club rimasti possono chiedere danni milionari alla UEFA

Juventus, Barcellona e Real Madrid, i tre club rimasti nella Superlega, potrebbero chiedere danni milionari alla UEFA

Cadena Ser ha svelato che il Ministero della Giustizia svizzero ha notificato a Uefa e Fifa un’ordinanza a non sanzionare Juventus, Barcellona, Real Madrid per far parte ancora del progetto Superlega. L’edizione odierna di Tuttosport ha chiarito la vicenda.

Non è vero che i tre club non possono essere sanzionati secondo il quotidiano torinese, ma questa decisione potrebbe avere delle conseguenze per l’Uefa. Andando contro il parere preliminare dello stesso Tribunale, infatti, verrebbero valutati i danni e decreterebbero un risarcimento che l’Uefa dovrebbe saldare alle tre società.