Nessuna sanzione da parte della UEFA per Juve, Barcellona e Real Madrid in seguito alle vicende inerenti alla Superlega

Ora è ufficiale, Barcellona, Real Madrid e Juventus non pagheranno nessuna multa e non saranno sanzionate per le vicende inerenti alla Superlega.

Le tre squadre, che avevano preso parte al progetto della Superlega, non potranno neanche essere escluse dalla Champions League, i provvedimenti disciplinari della UEFA sono stati sospesi.

IL COMUNICATO – «A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcelona, Real Madrid e Juventus FC per una potenziale violazione delle norme UEFA legata al cosiddetto progetto ‘Superlega’, la Corte d’Appello dell’UEFA ha deciso di sospendere provvisoriamente il procedimento fino a nuovo ordine».

I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24