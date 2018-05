Suso potrebbe lasciare il Milan: c’è l’Atletico Madrid

Il futuro di Suso potrebbe essere lontano dal Milan: il giocatore spagnolo piace ad Atletico Madrid e Liverpool

Nonostante le promesse d’amore, quella che sta per terminare potrebbe essere l’ultima stagione al Milan per l’esterno Suso. Le ottime prestazioni dello spagnolo, infatti, non sono passate inosservate alle big d’Europa, pronte ad un’offerta ai rossoneri. Oltre al Liverpool, interessato da tempo, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul giocatore ci sarebbe anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I Colchoneros potrebbe, dunque, preparare una proposta nelle prossime settimane.

Potrebbe essere proprio lo spagnolo, dunque, il “sacrificato” del Milan. Sfumata la qualificazione in Champions e di conseguenza i grossi introiti dovuti alla partecipazione a questa competizione, il club rossonero – come affermato anche da Fassone nel corso della stagione – dovrebbe privarsi di almeno una dei suoi big, così da finanziare la prossima campagna acquisti.